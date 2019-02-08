Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

54 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Kandıra Yolu Sucuali Sapağı mevkiinde meydana geldi. Ceyhun Çapar idaresindeki 34 PE 1066 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İzmit istikametine giden Şaban Taşdemir idaresindeki 41 P 5466 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Minibüs ile otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan sürücü Şaban Taşdemir ile kapıların kapalı kalması sonucu mahsur kalan öğrencileri araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada sağlık ekipleri de otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar'ı ambulansa alarak ilk müdahalede bulundu. Otomobil sürücüsü Çeyhun Çapar ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Şaban Taşdemir ve araçtaki 8 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

-Jandarmanın olay yeri inceleme çalışması

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

====================

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı "Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:40:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]