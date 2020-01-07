Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (3) - GAZİANTEP - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (3) - GAZİANTEP - Son Dakika

Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (3) - GAZİANTEP

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AC 0041 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda Hüseyin Erdem idaresindeki 27 S 6198 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

Kazada yaralanan aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hastanede yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde de otomobilin minibüse çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildiği görüldü.

Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (3) - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay
Ölümden kıl payı kurtuldu Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar

Son Dakika Haberleri
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
00:08 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:07 ABD Savunma Bakanı Esper: "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz" - Son Dakika
00:07 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:06 Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 00:26:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (3) - GAZİANTEP - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]