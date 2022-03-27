Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı

27.03.2022 00:57
Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazalı araç taşıyan oto kurtarıcı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazalı araç taşıyan oto kurtarıcı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Mükerrem Ali Kayan Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazalı bir aracı yükleyip Hasan Ali Yücel Caddesi'nde seyreden Emre A. idaresindeki 59 AET 836 plakalı kurtarıcı kamyonet, İsmet Paşa Bulvarı ayrımında Ramis M. yönetimindeki 59 EV 900 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ramis M. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Otomobil, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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