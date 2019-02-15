Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı

2 saat önce

Bingöl'de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu

Boşandığı Eşine Önce Kaza Yaptırdı, Sonra Kurşun Yağdırdı Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:27:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]