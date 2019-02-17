Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı

39 dakika önce

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı Bingöl'de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandıBİNGÖL -Bingöl'de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Bingöl'de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

BİNGÖL -Bingöl'de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gerçek Kürk Giydiği İddia Edilen Hadise'ye İlk Destek Meslektaşı Hatice'den Geldi Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

İkinci Şule Çet Vakası! Genç Mimarın Plazadan Düşmesi Şüphe Uyandırdı Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]