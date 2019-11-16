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Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Yücel Sağlam idaresindeki 44 DC 666 plakalı otobüs ile aynı istikamette seyreden Abuzer Kovan idaresindeki 02 EA 028 plakalı otomobil Erkenek Mahallesi çıkışında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Ayşe Kovan yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:26 Kaynak: İHA
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