Otomobil ile otobüs çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile otobüs çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobil ile otobüs çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Otomobil ile otobüs çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.


Kaza, D-400 karayolu yukarı kocayatak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Yıldız'ın kullandığı 07 ANZ 81 Plakalı otomobil ile Ömer Bülent Başdemir yönetimindeki 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Yıldız ağır yaralı olarak Serik Devlet hastanesine götürüldü.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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