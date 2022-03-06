Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı - Son Dakika
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Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı

06.03.2022 11:30

Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Antalya'da yan yoldan çıkan otomobile, belediye otobüsü çarpıştı.

Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı

Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'da yan yoldan çıkan otomobile, belediye otobüsü çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralanıdığı kazada, iki bisiklet sürücüsünün çarpışmadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya caddesinde meydana geldi. S. T. idaresindeki belediye otobüsü, Ali Çetinkaya caddesine yan yoldan çıkan 07 ASH 679 plakalı L. D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi.

Otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

İki bisikletli son anda kurtuldu

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddeye çıkan otomobil ile otobüsün çarpışması ve bu sırada yakın bölgeden geçen iki bisiklet sürücüsünün kazayı kıl payı atlatması yer aldı.

Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı
Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı
Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı
Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı
Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı

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Otomobil, Bisiklet, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kıl payı atlattı - Son Dakika


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