Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı - Son Dakika

Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı

12.11.2020 15:11
Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile kırmızı ışıktan geçen otomobil çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile kırmızı ışıktan geçen otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Yeşil Bursa Caddesi ile Atay Caddesinin kesişimindeki dört yol kavşağında meydana geldi. Hasan B. idaresindeki 16 U 9882 plakalı özel otomobil, İngaz ikametinden yeşil Bursa Caddesine seyir halindeyken iddiaya göre kırmızı ışıktan geçti. Bu sırada Altay Caddesinden gelen Hüseyin K. idaresindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımda bulunan bir iş yerine daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçta bulunan sürücü ile eşi yaralanırken, halk otobüsündeki beş yolcu daha yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücü olayına gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Biri ağır 7 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı
Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı
Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı
Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı
Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı
Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı
Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı

Halk Otobüsü, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı - Son Dakika


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