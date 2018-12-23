Otomobil ile Patpat Çarpıştı: 5 Yaralı

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Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Payitaht Dizisine Eleştiri: Böyle Bir Abdülhamid Yok

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var