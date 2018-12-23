Otomobil ile Patpat Çarpıştı: 5 Yaralı
11 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, D-140 Karayolu Akyazı ilçesi Batakköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk
istikametinden Adapazarı
istikametine gitmekte olan 54 ABC 890 plakalı otomobil, kavşakta Mustafa G. idaresindeki patpat ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpat sürücüsü Mustafa G. ile otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen Şevval İ., Şeymanur İ., Şeydanur İ., Hamide İ. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:38 Kaynak: İHA
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