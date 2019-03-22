Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Pikap Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Otomobil ile Pikap Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil ile Pikap Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 1 kişi ağır yaralandı.

Dolunay Mahallesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Rümeysa Dirhemsiz yönetimindeki 52 DM 454 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ekrem D. yönetimimdeki 55 DY 621 plakalı pikap çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters takla atarken sürücü Rümeysa Dirhemsiz de ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde pikabın kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarptığı görülüyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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