Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Polis Motosikleti Çarpıştı

Otomobil ile Polis Motosikleti Çarpıştı

1 saat önce

Adana'da, yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Otomobil ile Polis Motosikleti Çarpıştı, System.String[]
Adana'da, yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Mobilyacılar Sitesi yakınlarında, Eyüp G. idaresindeki 01 ABZ 402 plakalı otomobil ile yunus ekibinde görevli polis memuru Ahmet Çam'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan Çam, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Eyüp G. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Adana, Polis, Güncel
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