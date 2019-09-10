Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, otmobille çarpışan sepetli motosiklette, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:35 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, otmobille çarpışan sepetli motosiklette, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Tunç yönetimindeki 23 TA 150 plakalı otomobil, kavşakta, Gazi Bilgiç yönetimindeki 02 NA 996 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Gazi Bilgiç, Mahmut Bilgiç ve Erkan Kucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gazi Bilgiç'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Ambulans kaza yapınca kalp hastası kadın tekrar hastanelik oldu Diyarbakır 15 temmuz gecesi tankın altına yatan gazi doğan'dan destek ziyareti Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi