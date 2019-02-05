Otomobil ile Servis Aracı Çarpıştı: 7'si Öğrenci 10 Yaralı
1 saat önce
Tokat'ta eski Turhal yolu üzerinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.
Tokat
'ta eski Turhal
yolu üzerinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü
kavşağında otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Kemalpaşa
köyü istikametine seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 06 BBE 863 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 60 FH 758 plakalı içerisinde öğrencilerin bulunduğu özel servis ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 7'si öğrenci 10 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi
ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hastanelerine kaldırıldı. Kaza anı müdürlük binasının güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Otomobil sürücüsü S. B.'nin aracından inerek kendisini yol kenarına atması kameralara yansıdı. Trafik ekipleri bir süre trafiğe kapanan yolu açarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Nurhan İçmez/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:11 Kaynak: İHA
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