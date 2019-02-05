Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Servis Aracı Çarpıştı: 7'si Öğrenci 10 Yaralı

Otomobil ile Servis Aracı Çarpıştı: 7'si Öğrenci 10 Yaralı

1 saat önce

Tokat'ta eski Turhal yolu üzerinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

Otomobil ile Servis Aracı Çarpıştı: 7'si Öğrenci 10 Yaralı, System.String[]
Tokat'ta eski Turhal yolu üzerinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Kemalpaşa köyü istikametine seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 06 BBE 863 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 60 FH 758 plakalı içerisinde öğrencilerin bulunduğu özel servis ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 7'si öğrenci 10 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Kaza anı müdürlük binasının güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Otomobil sürücüsü S. B.'nin aracından inerek kendisini yol kenarına atması kameralara yansıdı. Trafik ekipleri bir süre trafiğe kapanan yolu açarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Nurhan İçmez/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:11 Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Turhal, Tokat, 3. Sayfa
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