Otomobil ile Süt Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü
1 saat önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, süt kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Abdullah Çelik (53) yaşamını yitirdi.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, süt kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Abdullah Çelik
(53) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Ödemiş- Ovakent
yolu Küçük Menderes
Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ovakent'ten Ödemiş'e gelen Abdullah Çelik (53) yönetimindeki 35 KAZ 62 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faruk Y. (32) yönetimindeki süt kamyonu ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Abdullah Çelik'in hurda yığınına dönüşen araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:46 Kaynak: DHA
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