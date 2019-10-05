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Otomobil ile taksi çarpıştı: 6'sı ürdünlü, 8 yaralı

59 dakika önce

ANTALYA'da kontrolsüz kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı Ürdünlü, 8 kişi yaralandı.

Otomobil ile taksi çarpıştı: 6'sı ürdünlü, 8 yaralı, System.String[]
ANTALYA'da kontrolsüz kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı Ürdünlü, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Dergam Issam Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki 07 MA 7112 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Arif Tez yönetimindeki 07 T 2826 taksiyle çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Arif Tez ile kimliği henüz tespit edilemeyen yolcusu, otomobil sürücüsü Dergam Issam Daoud Alhalaysı, çocukları Lara Dergam Issam Alhalaysı (11), Issam Dergam Issam Alhalaysı (9), Nada Dergam Issam Alhalaysı (6) ve Mahmaoud Dergam Issam Alhalaysı (3) ile eşi Huda Mahmoud Abdel Halem Saleh (38) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:57 Kaynak: DHA
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