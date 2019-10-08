Son Dakika Haberleri: Otomobil ile taksi çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Sinop'un Durağan ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile taksi çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Sinop'un Durağan ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sümeyye Bozkurt'un kullandığı 57 AAH 896 plakalı otomobil, Yukarı Akçabük köyü mevkisinde Mehmet Bozkurt (46) idaresindeki 57 T 3058 plakalı taksiyle çarpıştı.

Taksi şoförü Bozkurt ile araçlarda bulunan Ebru Çakır (25), Kazım Atılganoğlu (64), Hüseyin Giyici (46), Kemal Şen (76) ve Mustafa Topçu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi ile Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durağan, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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