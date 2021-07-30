Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 karayolu Kandıra sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 41 AFJ 296 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.U. ve otomobilinde yolcu olarak bulunan T.G. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ