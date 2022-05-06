Otomobil ile ticari taksi çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu.

Kaza, dün gece İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Hasan A., idaresindeki 16 ADM 265 plakalı otomobil ile yolun karşısındaki otoparka girmek için manevra yaptı. Bu esnada karşı şeritten hızla geldiği iddia edilen Bora U. idaresindeki 26 T 0171 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kaza sonucu savrulan 16 ADM 265 plakalı otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarparak durabildi.

İki araçta da büyük maddi hasarın oluştuğu kaza sonucu sürücüler Hasan A. ile Bora U. ve ticari takside yolcu olarak bulunan Savaş K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Araçlar ise çekiciler ile yoldan kaldırıldı. - ESKİŞEHİR