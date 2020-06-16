Otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı.

Hüseyin Ş. idaresindeki 46 VK 373 plakalı otomobil ile Doğan K'nın kullandığı 46 T 3266 plakalı araç Yunus Emre Mahallesi, Çeçenistan Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi kavşağında çarpıştı.

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