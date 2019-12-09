Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü
6 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:12 Kaynak: AA
Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ertan Eren'in kullandığı 55 ACT 575 plakalı otomobil, Taflan Yalı Mahallesi'ndeki kavşakta Lütfü Meme idaresindeki 28 K 6331 dorse plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, araç içerisinde sıkışan Ertan Eren olay yerinde hayatını kaybetti.
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