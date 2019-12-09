Son Dakika Haberleri: Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü
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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ertan Eren'in kullandığı 55 ACT 575 plakalı otomobil, Taflan Yalı Mahallesi'ndeki kavşakta Lütfü Meme idaresindeki 28 K 6331 dorse plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, araç içerisinde sıkışan Ertan Eren olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:12 Kaynak: AA
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