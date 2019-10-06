Son Dakika Haberleri: Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

26 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Niyazi Elmalı idaresindeki 33 CMM 66 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır Karaburun köyü girişinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Niyazi Elmalı yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engelli aracına çarpıp yaşlı adamın ölümüne neden oldu
Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı Sakarya Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:41:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]