Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Amasya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Amasya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Korkmaz'ın (38) kullandığı 20 ADY 78 plakalı çekici Amasya'dan Ziyaret beldesi-TOKİ istikametine seyir halindeyken, Aynalı Mağara önüne geldiğinde karşı istikametten gelen sürücü Zeki Başak (37) idaresindeki 05 AG 180 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada yaralanan Zeki Başak, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA

Mehmet Korkmaz, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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