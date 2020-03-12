Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan Zeki Başak, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Korkmaz 'ın (38) kullandığı 20 ADY 78 plakalı çekici Amasya'dan Ziyaret beldesi-TOKİ istikametine seyir halindeyken, Aynalı Mağara önüne geldiğinde karşı istikametten gelen sürücü Zeki Başak (37) idaresindeki 05 AG 180 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Amasya 'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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