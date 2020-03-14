Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobil ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobil ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 34 T 3487 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet T. yönetimindeki 16 AEL 932 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet A. aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Ahmet A. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:51 Kaynak: İHA
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