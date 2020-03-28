Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde Anamur istikametine seyir halinde olan Zafer Yılmaz idaresindeki 07 AHZ 558 plaklı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Mehmet Şahutoğlu idaresindeki 31 AEC 731 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır karşı şeride geçti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Zafer Yılmaz ve tır sürücüsü Mehmet Şahutoğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle tırdan kopan yakıt deposundan D400 karayoluna dökülen akaryakıt yolun kapanmasına neden oldu. Gazipaşa Belediyesi ekiplerince akaryakıtın ve deponun yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.