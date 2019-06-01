Otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı
1 saat önce
- Kavşaktan detay Kaza yapan otomobil ve tırdan görüntüler Otomobilin vince yüklenmesi Kaza yerinin temizlenmesi AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:39 Kaynak: AA
- Kavşaktan detay
Kaza yapan otomobil ve tırdan görüntüler
Otomobilin vince yüklenmesi
Kaza yerinin temizlenmesi AĞRI - Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
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