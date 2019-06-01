Son Dakika Haberleri: Otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

- Kavşaktan detay Kaza yapan otomobil ve tırdan görüntüler Otomobilin vince yüklenmesi Kaza yerinin temizlenmesi AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
- Kavşaktan detay
Kaza yapan otomobil ve tırdan görüntüler
Otomobilin vince yüklenmesi
Kaza yerinin temizlenmesi AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:39 Kaynak: AA
Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
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