Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

11.06.2022 16:43
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu- Eflani Karayolu Örencik Köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin T. idaresindeki 07 EJF 02 plakalı otomobil, Eflani istikametine dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametten gelen Mustafa K. idaresindeki 37 LM 147 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü ile eşi Feride T. (62) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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