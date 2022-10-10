Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

10.10.2022 09:12
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli- Antalya Karayolunda seyir halinde ilerleyen Mustafa S. idaresindeki 20 FS 399 plakalı Tofaş marka otomobil ile Fevzi K. idaresindeki 15 LF 182 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan 4 yaralı ile traktör sürücüsü Fevzi K.'ya ilk müdahalede bulundu. Otomobil içerisinde sıkışan 3 yaralı ise Acıpayam itfaiyesinin başarılı çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan her iki araç kullanılmaz hale geldi. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen her iki araçta, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının durumu iyi olduğu, 1'inin ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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