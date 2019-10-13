Son Dakika Haberleri: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

34 dakika önce

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Musa G'nin kullandığı 53 HE 894 plakalı traktör, Siverek - Viranşehir karayolu 30. kilometresinde Ali Türkmenoğlu hakimiyetindeki 80 LA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada Ali Türkmenoğlu ile otomobilde bulunan Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken Ali Türkmenoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Türkmenoğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
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