Son Dakika Haberleri: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Musa G'nin kullandığı 53 HE 894 plakalı traktör, Siverek - Viranşehir karayolu 30. kilometresinde Ali Türkmenoğlu hakimiyetindeki 80 LA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Ali Türkmenoğlu ile otomobilde bulunan Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken Ali Türkmenoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa'ya sevk edildi. Türkmenoğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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