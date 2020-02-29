Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Altınkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda seyir halinde olan Ebubekir T. (41) idaresindeki 68 AAE 474 plakalı otomobil tali yoldan çıkan Adem F. (47) yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TIR şöforü 'koronavirüs' şüphesi ile gözlem altına alındı
Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 01:26:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]