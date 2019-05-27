Otomobil ile traktör çarpıştı
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Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:54 Kaynak: İHA
Adıyaman- Gölbaşı
Karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Halil Y, idaresindeki 46 HB 013 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 M 4925 traktör Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni
yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Yaşanılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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