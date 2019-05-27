Son Dakika Haberleri: Otomobil ile traktör çarpıştı

Otomobil ile traktör çarpıştı

2 saat önce

Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Otomobil ile traktör çarpıştı, System.String[]
Adıyaman- Gölbaşı Karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Halil Y, idaresindeki 46 HB 013 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 M 4925 traktör Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Yaşanılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:54 Kaynak: İHA
Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, 3. Sayfa
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