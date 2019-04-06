Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi İzmit- Kandıra karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan plakası ve sürücüleri belirlenemeyen traktörle otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:23 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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