Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
51 dakika önce
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:46 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale
karayolu Kemallı Kavşağında meydana geldi. Barış Keyvan yönetimindeki 19 AAU 520 plakalı otomobil ile Mustafa Taştemur yönetimindeki 66 DL 684 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Baskış yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren cani kocadan kan donduran ifade!
Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi
Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi
Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü