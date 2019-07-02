Son Dakika Haberleri: Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

51 dakika önce

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağında meydana geldi. Barış Keyvan yönetimindeki 19 AAU 520 plakalı otomobil ile Mustafa Taştemur yönetimindeki 66 DL 684 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Baskış yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:46 Kaynak: İHA
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
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