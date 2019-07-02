Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
45 dakika önce
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:55 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale
karayolu Kemallı Kavşağında meydana geldi. Barış Keyvan yönetimindeki 19 AAU 520 plakalı otomobil ile Mustafa Taştemur yönetimindeki 66 DL 684 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Baskış yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren cani kocadan kan donduran ifade!
Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi
ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı
Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu