Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Bulvarı'nda meydana geldi. 63 TK 473 plakalı traktör ile 63 AJ 188 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara hastanelere götürdü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durmalarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA