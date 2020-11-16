Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Mehmet A., idaresindeki 63 UC 218 plakalı Renault marka otomobil ile Ramazan M., idaresindeki 44 PN 319 plakalı Massey Ferguson marka traktör, Gölbaşı- Malatya Karayolu Erkenek Tüneli içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ramazan M., Mehmet A., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

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