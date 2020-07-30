Otomobil ile traktör çarpıştı, römorktan dökülen 10 ton buğday karayolunu trafiğe kapattı - Son Dakika

Otomobil ile traktör çarpıştı, römorktan dökülen 10 ton buğday karayolunu trafiğe kapattı

Otomobil ile traktör çarpıştı, römorktan dökülen 10 ton buğday karayolunu trafiğe kapattı Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde traktörle, otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken traktör römorkunda bulunan 10 ton buğday Sivas-Malatya...

Otomobil ile traktör çarpıştı, römorktan dökülen 10 ton buğday karayolunu trafiğe kapattı Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde traktörle, otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken traktör römorkunda bulunan 10 ton buğday Sivas- Malatya karayolunu trafiğe kapattı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Çetinkaya kavşağında meydana geldi. 06 GA 479 plakalı traktör, 58 T 6521 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen ticari taksinin şoförü V.Z. ve araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kangal ilçe hastanesine kaldırıldı. Kazada, traktörün römork bölümünde bulunan yaklaşık 10 ton buğday kara yoluna saçıldı. Kara yolunun kısa süreli olarak araç trafiğine kapatan buğdaylar kara yolları ekipleri tarafından temizlendi. Temizleme ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından karayolu trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:49

Kaynak: İHA

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