Otomobil ile tramvay yolundan gitti

Konya'da bir sürücü otomobili ile tramvay yolundan gitti. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki tramvay hattında kaydedildi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, dörtlülerini yakarak tramvay rayları üzerinde bir süre seyretti. Daha sonra yola çıkan otomobil, trafik içerisinde gözden kayboldu. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.