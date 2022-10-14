OTOMOBİL İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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OTOMOBİL İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 1 TUTUKLAMA

14.10.2022 10:29

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobil ile 3 kilo 770 gram uyuşturucunun sevkiyatını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ferdi Yavuz (45) tutuklandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobil ile 3 kilo 770 gram uyuşturucunun sevkiyatını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ferdi Yavuz (45) tutuklandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ferdi Yavuz'un İstanbul ve Tekirdağ'dan aldığı uyuşturucuları Bursa'ya getireceğini tespit etti. Edremit'in Narlı Mahallesi'nde önlem alındı. Jandarma, dün akşam Yavuz'un içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada 3 kilo 300 gram esrar, 470 gram metamfetamin ve 490 ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferdi Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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OTOMOBİL İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 1 TUTUKLAMA OTOMOBİL İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 1 TUTUKLAMA Son dakika haberi... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haberi... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Jandarma, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİL İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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