Son Dakika Haberleri: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralı
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Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralı

48 dakika önce

BOLU'nun Mengen ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsü, kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralı, System.String[]
BOLU'nun Mengen ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsü, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü uzman çavuş Erkan Öztaşçı, yaşamını yitirdi, otobüsteki 8 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-750 Zonguldak- Bolu yolunun Dorukhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Atay Kaptan yönetimindeki 74 AP 777 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Erkan Öztaşçı'nın kullandığı 33 CHN 97 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Erkan Öztaşçı, yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Erkan Öztaşçı'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
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