Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü

01.03.2023 12:52
Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü

Samsun-Ankara karayolunda otomobil bagajında ağaç taşıyan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Samsun- Ankara karayolunda otomobil bagajında ağaç taşıyan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, Samsun-Ankara karayolunda geçen günlerde meydana geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde 57 plakalı otomobil sürücüsünün vurdumduymazlığı 'pes' dedirtti. Otomobil sürücüsü aracının bagajına tam yerleştirmediği ve hiçbir güvenlik önlemi olmadan taşıdığı ağaçla yolda seyir etti. Ağaç dallarını yola sürterek seyahat eden sürücü, diğer sürücülerin korna ve selektörlerine rağmen Kavak istikametine doğru ilerlemeye devam etti.

Arkasından gelen sürücülere korku dolu anlar yaşatan 57 plakalı sürücü, uzun bir süre karayolunu kullandıktan sonra görüş mesafesinden uzaklaştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü Yargıtay Eski Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu son yolculuğuna uğurlandı Yargıtay Eski Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu son yolculuğuna uğurlandı Müşterisinin yüzünde iz kalmasına neden olan güzellik merkezi sahibi ve çalışanı suçlu bulundu Müşterisinin yüzünde iz kalmasına neden olan güzellik merkezi sahibi ve çalışanı suçlu bulundu

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:39 Ronaldo diyetini uygulayan futbolcu Gabriel Menino, neredeyse canından olacaktı: Kendimi yere bıraktım
14:22 İmamoğlu deprem seferberliği için düğmeye bastı: Düzeni değiştiriyoruz, her şeyi sıfırdan başlatıyoruz
14:20 Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en önemli skorerlerinden Tyler Dorsey'i renklerine bağladı
14:19 Son Dakika! SGK'dan EYT uyarısı: Başvurular, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başlayacak
14:09 3 yıl önce deprem uyarısı yaptığı yerde sağlam bina kalmadı
13:55 Korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı! Ekipler cansız bedenlere ulaşmakta zorlandı
13:55 Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş maçında stada alınmayacak
13:45 Babaya son veda! Oyuncu Helin Kandemir cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu
13:40 Twitter çöktü! Milyonlarca kullanıcı platforma erişimde sıkıntı yaşıyor
11:35 Depremin büyük yıkım yarattığı Antakya'da sokaklar, kayıp ilanları ile doldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2023 14:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement