Son Dakika Haberleri: Otomobil İlkokul Öğrencisine Çarptı; 1 Yaralı

Otomobil İlkokul Öğrencisine Çarptı; 1 Yaralı

54 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi yaralandı.

Otomobil İlkokul Öğrencisine Çarptı; 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.B. (43) idaresindeki 42 FM 729 plakalı otomobil, Yunus Nadi Caddesinde okuldan çıkıp evine gitmek isteyen ilkokul öğrencisi A.A.F.'ye (11) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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