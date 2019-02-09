Otomobil İlkokul Öğrencisine Çarptı; 1 Yaralı
54 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi yaralandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.B. (43) idaresindeki 42 FM 729 plakalı otomobil, Yunus Nadi
Caddesinde okuldan çıkıp evine gitmek isteyen ilkokul öğrencisi A.A.F.'ye (11) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansıyla götürüldüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:44 Kaynak: İHA
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