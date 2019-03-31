Otomobil Irmak Kenarına Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gürsel Ünsal yönetimindeki 34 DE 3940 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Kekeç köyü kavşağı yakınında Gemin Irmağının kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Yıldırım Kaya
(45), kaldırıldıkları Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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