Son Dakika Haberleri: Otomobil Irmak Kenarına Devrildi: 2 Yaralı

Otomobil Irmak Kenarına Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil Irmak Kenarına Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gürsel Ünsal yönetimindeki 34 DE 3940 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Kekeç köyü kavşağı yakınında Gemin Irmağının kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Yıldırım Kaya (45), kaldırıldıkları Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:59:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Irmak Kenarına Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]