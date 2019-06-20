Son Dakika Haberleri: Otomobil iş makinesi ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil iş makinesi ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

50 dakika önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile iş makinesi çarpıştı.

Otomobil iş makinesi ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Bektaşlı köyü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ana yolda seyir halinde olan Cevdet U., (58) yönetimindeki 67 DP 476 plakalı otomobil, tarladan ana yola çıkış yapmak isteyen İbrahim T., idaresindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken içindeki Nadire Öztürk (75) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Cevdet U., ise ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nadire Öztürk'ün cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İş makinesini kullanan İbrahim T. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


- Alaplı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
Alaplı, Güncel
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