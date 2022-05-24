Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

24.05.2022 09:40
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobil, yakıtı bittiği için yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarptı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobil, yakıtı bittiği için yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, iş makinesi operatörü yaralandı.

Kaza, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Karatekin'in kullandığı 11 AAG 442 plakalı otomobil, akaryakıtı bittiği için yol kenarına park edilmiş halde duran E. Y. kontrolündeki 34 001 43945 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Halil Karatekin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan iş makinesi operatörü E. Y. ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ön tarafı neredeyse tamamen paramparça olan otomobilde hayatını kaybeden Halil Karatekin'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK

Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
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Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Pazaryeri, Otomobil, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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