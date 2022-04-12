Otomobil iş yerine böyle daldı - Son Dakika
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Otomobil iş yerine böyle daldı

12.04.2022 17:23

Otomobil iş yerine böyle daldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil iş yerine girdi.

Otomobil iş yerine böyle daldı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil iş yerine girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İki farklı açıda kayıtlara geçen kaza anında otomobilin hızla geldiği ve iş yerine girdiği görüldü. Kazada iş yerinde maddi hasar oluştu.

Otomobil iş yerine böyle daldı
Otomobil iş yerine böyle daldı
Otomobil iş yerine böyle daldı
Otomobil iş yerine böyle daldı
Otomobil iş yerine böyle daldı

YORUMLAR
500
KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı Polisten kaçtığı aracını iş yerine saklarken yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil iş yerine böyle daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil iş yerine böyle daldı - Son Dakika
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