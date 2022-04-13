Otomobil iş yerine böyle girdi - Son Dakika
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Otomobil iş yerine böyle girdi

13.04.2022 00:58
Otomobil iş yerine böyle girdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil iş yerine girdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil iş yerine girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İki farklı açıda kayıtlara geçen kaza anında otomobilin hızla geldiği ve iş yerine girdiği görüldü.

Kazada iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil iş yerine böyle girdi - Son Dakika


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