Otomobil iş yerine daldı, 3 kişi aracın altında kaldı - Son Dakika

Gaziantep'te hızını alamayan otomobil bir iş yerine daldı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken, olay anında iş yerinin önünde bulunan iki çocuk ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Sait Emre Ç. (19) idaresindeki 27 P 6866 plakalı Renault Broadway marka otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan otomobil, bir anda hızlanarak önünde ve içerisinde çocuklar ile onlarca vatandaşın bulunduğu bir iş yerine daldı. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan Ali K. ve Eyüp K. aracın altında kaldı. Kaza sırasında tezgahta bulunan iş yeri sahibi Hüseyin T. de yaralandı.

İş yerinin önündeki 3 kişiyi altına aldı

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle aracın ve iş yerinin dağılan cam parçalarının altında kalan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Ali K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili incelemenin de sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP