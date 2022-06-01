Otomobilin iş yerine girme anı kamerada

İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobil, yol kenarındaki terzi dükkanına girdi. Bir kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'ndeki 202/28 Sokak'ta meydana geldi. 42 V 6503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle savruldu. Otomobil kaldırıma çıkıp, yol kenarındaki bir terzi dükkanına çarparak durdu. Kaza sırasında bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, terzi dükkanında maddi hasar meydana geldi.